Imprese: Intesa Sanpaolo, al via una iniziativa per raccontare l'educazione finanziaria con linguaggi e modalità innovative (3)

- Si prosegue il 21 ottobre con “Il coraggio di cambiare. Adattamento e resilienza” quando si parlerà di come sapersi adattare ai cambiamenti. La nostra vita nei prossimi mesi non sarà più la stessa, ma abituarci a essa sarà più facile di quanto sembri. Il segreto? La “resilienza”, il meccanismo che, anche in finanza, ci permette di adattarci al cambiamento. Spazio al coraggio di cambiare nel secondo webinar. Il terzo incontro “Le parole contano! Effetto framing e uso consapevole dell’informazione” è in programma il 25 ottobre e tratterà di come individuare le informazioni corrette e valutarle con spirito critico. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Entrambe le opzioni, ma il modo in cui si sceglie di descriverlo dice molto di come le persone lo vedono. In gergo si chiama "framing" ed è quel meccanismo per cui il modo in cui i fatti vengono raccontati e descritti incide sul giudizio che ne diamo. Anche nel campo dell’informazione finanziaria, è piuttosto frequente assistere a distorsioni dei dati: saper discernere l’informazione corretta e valutarla col necessario spirito critico è il tema al centro del terzo webinar. Nell’ultimo appuntamento il 28 ottobre dal titolo “Rischio: istinto o ragione? Come decidere in condizioni di incertezza” si parlerà di come saper prendere decisioni consapevoli in condizioni di incertezza. Paura e fattori irrazionali influenzano la percezione del rischio, condizionando le decisioni finanziarie. Comprendere e riconoscere questi condizionamenti può aiutare a compiere le scelte di gestione del proprio denaro in modo consapevole, soprattutto in condizioni di incertezza. (Com)