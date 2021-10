Napoli: Nappi (Lega), partecipate assicurino tamponi gratis a dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circa 500 unità delle partecipate comunali, Anm e Asìa, sono sprovviste del green pass, che dal prossimo 15 ottobre si renderà necessario per prestare servizio. Si corre il rischio che vengano ulteriormente affossati il trasporto pubblico locale e la raccolta dei rifiuti. Su questo versante, chiediamo che a Palazzo San Giacomo si attui nell'immediato il cambio di passo rispetto al recente passato. La nuova amministrazione concordi con quella uscente la presa in carico del costo dei tamponi per i dipendenti che non hanno effettuato la vaccinazione; non scarichiamo sui lavoratori e sulla città gli effetti della disorganizzazione e dell'immobilismo che hanno regnato negli ultimi anni a Piazza Municipio". Lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)