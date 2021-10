Vaccino: Aifa, una reazione segnalata su 46 mila terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alla somministrazione della terza dose di vaccino, iniziata nel mese di settembre, è stata effettuata soltanto una segnalazione, a fronte di circa 46.000 dosi somministrate. Lo comunica l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ha pubblicato il nono Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 settembre 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso. (Com)