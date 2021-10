Economia: Galeone (Ifel), partenariato pubblico privato può trasformarsi in opportunità per lo sviluppo delle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Rapporto Ifel sul Partenariato pubblico privato (Ppp) nei Comuni è ormai alla sua quarta edizione. Analizza i dati di quasi un ventennio mostrando come il Ppp vada oltre le grandi opere e a livello locale rappresenti un fenomeno consolidato". E' quanto ha dichiarato Pierciro Galeone, direttore di Ifel durante il talk on web che Fondazione ha organizzato sul Ppp come strumento di rigenerazione urbana. "Siamo agli esordi di una stagione importante per gli investimenti pubblici che vede i Comuni in prima fila. Pnrr e nuovo ciclo delle Politiche di coesione 2021-27 raddoppieranno le risorse aggiuntive a disposizione dei Comuni. C'è posto per le iniziative di Ppp? Sì, selezionando bene le opere e i servizi, scegliendo iniziative innovative, costruendo in modo equilibrato la distribuzione dei rischi. Servono investitori privati intraprendenti e seri e sono necessarie amministrazioni avvedute e capaci. Ifel potenzierà il suo supporto ai Comuni sia attraverso un portale che metterà a disposizione modelli ed esperienze da replicare, sia attraverso programmi di formazione mirati". (segue) (Com)