Napoli: sequestrati 142 kg di sigarette di contrabbando

- Il comando della polizia locale di Napoli, d'intesa con l'Anci ed il Ministero dello Sviluppo Economico, in esecuzione delle linee guida predisposte ha implementato le attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino volte alla repressione del fenomeno della contraffazione e della vendita illecita di tabacchi lavorati esteri, attraverso la formazione di una struttura specializzata denominata gruppo operativo anticontraffazione. Il reparto, come si legge in una nota del Comune, costituito con personale della unità operativa investigativa centrale della polizia locale, coadiuvato da ulteriore personale delle Unità Operative Territoriali, avrà il compito specifico di monitorare il mercato del falso sul territorio cittadino, nei suoi tre principali aspetti: la vendita, il trasporto e lo stoccaggio delle merci ed in generale del materiale contraffatto sul territorio cittadino. (segue) (Ren)