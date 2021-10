Covid: Piemonte, drastica riduzione di contagi a scuola rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in Piemonte, un mese dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, è fatto stato fatto il punto in Regione sull’andamento del contagio in classe. Il Presidente e gli Assessori all’Istruzione, alla Sanità e ai Trasporti hanno sottolineato come i dati mostrino in modo chiaro che, soprattutto nelle fasce d’età coinvolte dalla vaccinazione (scuole medie e superiori), l’incidenza del contagio in classe è molto inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020: nelle scuole secondarie di primo grado si è dimezzata e in quelle di secondo grado è pari a un quarto di quella che si registrava un anno fa. "Lo dobbiamo proprio alla campagna vaccinale, al rispetto del distanziamento e all’uso della mascherina. E dobbiamo andare avanti così perché la scuola in presenza è una priorità", secondo gli esponenti della giunta regionale. Alla conferenza stampa erano presenti il Prefetto di Torino, Claudio Palomba, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Fabrizio Manca, i commissari dell’Unità di CrisI, Vincenzo Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo, il consulente strategico della Giunta regionale per le vaccinazioni, Pietro Presti, il direttore regionale della Sanità, Mario Minola. L’incidenza media settimanale per l’età scolare è tra 30/40 nuovi casi ogni 100.000 mila. In particolare nelle scuole medie l’incidenza è più che dimezzata rispetto alla scorsa contro con 44,6 casi contro 99 dello scorso anno nella stessa settimana e ridotta ad un quarto nelle superiori, dove è passato da 130,4 casi dello scorso anno a 34,6 della settimana dal 4 al 10 ottobre.(Rpi)