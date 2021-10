Salerno: Conte (Leu), inchieste punta di iceberg, sistema diffuso di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le recenti elezioni amministrative di Salerno sono state caratterizzate da una rincorsa da parte dell'Amministrazione Comunale uscente al voto senz'anima, con mezzi legati al potere istituzionale e agli interessi. Le inchieste giudiziarie di queste ore, la punta di un iceberg, a quanto riportato dai media, ne sono prova, causa e conseguenza. Il problema è politico prima che giudiziario". Lo dichiara Federico Conte, deputato salernitano di Liberi e Uguali. "Salvo il principio di non colpevolezza, caposaldo irrinunciabile – continua il parlamentare -, è innegabile che sia venuto in evidenza un "sistema" diffuso in vaste aree del Mezzogiorno e della Campania, in cui si contendono la gestione gruppi solo apparentemente di destra o di sinistra, che sembrano holding protese a privatizzare la cosa pubblica e con essa la politica, la vera vittima insieme ai partiti, il cui cambiamento si è trasformato in un rovescio populista e non popolare". (segue) (Ren)