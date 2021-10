Imprese: Inwit porta la torre del futuro all'Earth Technology Expo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso lo stand di Inwit sarà possibile vedere un prototipo delle oltre 22 mila torri distribuite sul territorio italiano, per capire come l'utilizzo di queste infrastrutture può evolversi. Inwit sarà inoltre presente, con il Direttore delle Relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità, Michelangelo Suigo, al panel che si terrà domani alle 15, dal titolo: "Arriva la banda larga. L'occasione del 5G driver strategico di innovazione", in cui si discuterà dello stretto rapporto tra le nuove tecnologie e lo sviluppo digitale e sostenibile del Paese. (Com)