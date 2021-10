Abruzzo: Marcozzi (M5s), in Consiglio regionale centrodestra e centrosinistra litigano pure su aggressioni di piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno spettacolo "poco edificante per tutti - aggiunge ancora Marcozzi - una nuova figuraccia che l'immagine della nostra Regione subisce probabilmente per il tornaconto di qualcuno, interessato a polarizzare ulteriormente lo scontro in vista dei ballottaggi. Il Movimento cinque stelle ha, come ovvio che sia, votato favorevolmente sia per le risoluzioni presentate dai gruppi di centrosinistra, che quella presentata dal centrodestra. E voglio approfittare dell'occasione per ribadire tutto il mio sostegno alla Cgil per le aggressioni vergognose subite nella giornata di sabato scorso. Ma che in Consiglio regionale si perda tempo a valutare se siano peggiori i crimini fascisti o comunisti, mentre il nostro tessuto economico è ancora in ginocchio e i medici abruzzesi ci chiedono aiuto per i mesi che verranno, è semplicemente vergognoso". (Gru)