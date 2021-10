Sardegna: Gdf scopre evasione fiscale da 55 milioni, nei guai gruppo immobiliare svizzero-tedesco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione investigativa ha, infatti, permesso di rilevare come la società elvetica, non operativa nel paese di costituzione, avesse "nidificato" la propria struttura operativa direttamente all'interno della società italiana ad essa collegata e, dunque, occultato una struttura economica, presente in modo permanente sul territorio nazionale, avvalendosi, tra l'altro, del suo personale dipendente anche per la conclusione dei contratti con i proprietari delle ville affittate ai turisti, fatta apparire come compiuta all'estero, ma che, in realtà, avveniva in Italia attraverso l'apposizione di firme scansionate. I collaboratori italiani si occupavano, inoltre, dell'incasso dei corrispettivi in contanti, dovuti dai turisti per il saldo dei pacchetti turistici acquistati, successivamente utilizzati dagli amministratori sia per le esigenze di funzionamento dell'impresa, sia per quelle di natura privata. (segue) (Rsc)