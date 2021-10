Imprese: Luiss Business School presenta Migeris, il Modello Italiano di Gestione del Rischio in Sanità 3.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Conosco, gestisco, controllo”. È questo il paradigma di Migeris, il Modello Italiano di Gestione del rischio in Sanità 3.0, presentato oggi dalla Luiss Business School nella splendida cornice di Villa Blanc. Le Regioni e numerose aziende sanitarie pubbliche e private accreditate hanno cercato, nel corso degli anni, di migliorare i propri sistemi di controllo e di qualità dando vita ad un panorama molto frammentato. Il modello che la Luiss Business School ha declinato, e per il quale ha mutuato alcune delle buone pratiche manageriali della sanità militare, consente di rendere più sicuri i percorsi organizzativi e gestionali nelle strutture sanitarie. Obiettivo ultimo è uniformare e standardizzare la sicurezza delle cure e la gestione del rischio in sanità per l’intero panorama nazionale. (segue) (Com)