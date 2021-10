Ricerca: Ingv, con tomografia sismica su Etna individuate zone superficiali di accumulo magma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I processi di formazione del magma e quelli che ne inducono la risalita dalle profondità crostali verso la superficie sono da sempre un argomento di grande interesse scientifico, in quanto utili per la comprensione dei meccanismi che determinano le eruzioni e le evoluzioni dei vulcani", spiega Pasquale De Gori, ricercatore dell'Ingv e primo autore dello studio. "La tecnica della tomografia sismica 4D", prosegue De Gori, "è utilizzata molto spesso per studiare sia complessi vulcanici che zone tettonicamente attive. All'accadimento di un terremoto, l'energia sismica - sotto forma di onde elastiche - viaggia all'interno della struttura vulcanica e, attraversando volumi di crosta fratturata contenente magma e fluidi magmatici, subisce rallentamenti che ci permettono di definire dove è probabile che il magma sia contenuto. In questo studio abbiamo calcolato la variazione delle velocità delle onde sismiche negli ultimi anni per verificare la presenza di nuovo magma ed eventualmente i volumi in gioco, identificando una zona profonda e piuttosto estesa, posizionata tra 4 e 9 km di profondità, e altre due zone più superficiali e di dimensioni più ridotte, prossime ai crateri sommitali, in cui le onde sismiche sono particolarmente lente". (segue) (Com)