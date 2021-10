Venezia: Giovannini, oltre Mose sistema di difesa territorio delegato ad Autorità portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mose a Venezia è "un'opera unica al mondo" che "non modifica gli scambi idrici tra mare e laguna" ed è stato "progettato per maree alte fino a 3 metri". Lo ha ricordato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'audizione in videoconferenza presso la commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio. Ma il Mose "deve essere inserito in contesto sistemico di difesa del territorio, ora delegato all'Autorità portuale competente", ha aggiunto il ministro. (Rin)