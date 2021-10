Imprese: Luiss Business School presenta Migeris, il Modello Italiano di Gestione del Rischio in Sanità 3.0 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora una volta la Luiss Business School, con il suo know-how, mette in campo una innovativa sperimentazione a tutela di un bene prezioso: la salute di tutti. E, ancora una volta, questa attività trova il suo fondamento nella contaminazione pubblico privato che deve essere sempre di più la normalità e non l’eccezione. Quello di oggi è un primo passo che apre la strada ad una serie di iniziative che intendono innalzare i profili di consapevolezza del rischio sanitario e non solo” ha dichiarato Paolo Boccardelli, direttore Luiss Business School. Il modello, che ha già prodotto risultati in termini di diminuzione delle richieste di risarcimento e di miglioramento delle performance aziendali, si avvale anche della partnership con Vection, multinazionale specializzata nello sviluppo di soluzioni software in real-time, che sta portando avanti una sperimentazione sull’applicazione della realtà aumentata alla chirurgia. (Com)