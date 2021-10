Amministrative: Zoffili, in Sardegna la Lega cresce con nuovi eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti in questa tornata elettorale in Sardegna, dove abbiamo aumentato il numero di consiglieri comunali leghisti e di sindaci eletti con il sostegno della Lega. A Olbia, dove siamo stati determinanti per la vittoria di Settimo Nizzi, la Lega entrerà per la prima volta in Consiglio comunale con Vanni Sanna. Lega presente anche a Carbonia, dove entra in Consiglio comunale Monica Atzori, segretario della sezione cittadina. Anche in questo caso si tratta di un primato senza precedenti, che ci fa guardare con ottimismo al futuro. Come ho detto a tutti i candidati, il nostro lavoro non si ferma il giorno delle elezioni, perché la nostra forza è la capacità di essere sempre tra la gente". Lo afferma in una nota Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Salvini Sardegna. (segue) (Com)