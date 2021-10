Venezia: Giovannini, tutela con divieto transito grandi navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'innalzamento medio globale del livello del mare "è raddoppiato negli ultimi 30 anni" e il caso "emblematico di Venezia è un esempio drammaticamente perfetto" per "comprendere quanto sia necessario agire in fretta". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'audizione in videoconferenza presso la commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio. Il governo ha preso "importanti provvedimenti per tutelarla come l'esclusione del transito delle navi di grande stazza", ha ricordato. (Rin)