- E' stata "avviata" la progettazione per i lavori pubblici per la basilica di San Marco a Venezia. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'audizione in videoconferenza presso la commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio. (Rin)