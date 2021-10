Ricerca: Ingv, con tomografia sismica su Etna individuate zone superficiali di accumulo magma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Attraverso l'applicazione di una tecnica sismologica denominata "Tomografia sismica 4D" un team di ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha definito la struttura dell'Etna, dai crateri sommitali fino a 10-12 km di profondità, scoprendo che al di sotto della parte centrale del vulcano sono presenti tre zone che "rallentano" le onde sismiche determinandone un aumento dei tempi di percorso. Gli scienziati hanno interpretato queste anomalie come zone fratturate ad alta temperatura contenenti una percentuale di magma pari al 4 per cento del volume complessivo, quantità che può alimentare l'attività eruttiva per diverso tempo. Questi i risultati - si legge in una nota dell'Ingv - dello studio Re-pressurized magma at Mt. Etna, Italy, may feed eruptions for years appena pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment e condotto con la sismicità dell'Etna verificatasi tra il gennaio 2019 e il febbraio 2021.