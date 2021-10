Venezia: Giovannini, tra qualche settimana chiusura contenzioso consorzio Mose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo immediatamente costituito la nuova Autorità" portuale "perché volevamo prima risolvere le questioni operative legate ai tanti problemi di Venezia: da un lato il contenzioso con il consorzio di imprese del Mose e su questo sono stati fatti molti passi avanti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'audizione in videoconferenza presso la commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio. "Speriamo tra qualche settimana di chiudere l'aspetto legato al contenzioso e la ripartenza dei cantieri e dei finanziamenti per terminare il Mose" dopodiché si penserà alla nuova Autorità, ha concluso.(Rin)