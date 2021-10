Ponte Stretto: Giovannini, studio fattibilità sarà presentato prossimamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto che è stato realizzato per il ponte sullo Stretto di Messina "non ha mai risposto ad una serie di osservazioni tra cui le prescrizioni della Via". Lo ha ricordato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'audizione in videoconferenza presso la commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio. "Lo studio di fattibilità che sarà presentato prossimamente" non scarta tutto ciò che è stato fatto in passato per "non sprecare fondi pubblici" ma anche per sfruttare "i dati già acquisiti", ha spiegato il ministro. (Rin)