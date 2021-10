Piemonte: vaccino anti-influenzale, si parte il 14 ottobre con gli Over 85

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via giovedì 14 ottobre, in Piemonte, presso i circa 3.000 studi dei medici di medicina generale della Regione, la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2021/22. La gara di acquisto dei vaccini da parte della Regione si è svolta nella primavera del 2021 e ha portato all’acquisizione di 1,1 milioni di dosi, aggiudicate a 4 case farmaceutiche. Sono inclusi 10.000 nuovi vaccini spray per i bambini e 40.000 nuove tipologie di vaccini per fragili e ultra-fragili, per un investimento complessivo di 9 milioni di euro. I primi ad essere sottoposti alla immunizzazione contro l’influenza stagionale presso gli studi dei medici saranno gli over85, una platea di circa 150.000 persone in tutta la regione. Le ditte fornitrici hanno già consegnato le dosi necessarie per questa fascia, che sono in distribuzione presso le farmacie territoriali, dove i medici possono ritirare i quantitativi necessari per i propri pazienti. Via via che arriveranno le ulteriori forniture si proseguirà seguendo le classi di età e le categorie previste dalle disposizioni nazionali (over 60, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, persone fragili, personale sanitario, donne in gravidanza e nel post partum, ospiti di Rsa, famigliari di soggetti ad alto rischio, addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, donatori di sangue e personale che per motivi di lavoro è in contatto con animali). Lo scorso anno erano state vaccinate contro l’influenza 935.000 persone, in netto aumento rispetto alla stagione 2019-2020, quando erano state circa 713.000. (segue) (Rpi)