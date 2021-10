Turismo: Coldiretti, Fiera Rimini apre con meno un terzo stranieri nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 si sono ridotti di oltre un terzo gli arrivi dei cittadini stranieri in Italia (-34 per cento) rispetto all’anno precedente che già registrava un crollo del 60 per cento rispetto a prima della pandemia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati mensili della Banca d'Italia da gennaio a luglio 2021 divulgata in occasione dell’apertura del Ttg Travel Experience 2021, alla Fiera di Rimini. Una occasione per la ripartenza di un settore determinante per l’economia italiana in una situazione in cui, insieme agli arrivi, nei primi sette mesi dell’anno è crollata del 20 per cento anche la spesa turistica gli stranieri. A mancare all’appello sono stati soprattutto – sottolinea Coldiretti – i visitatori provenienti da fuori dei confini comunitari come gli americani che hanno un budget elevato e tra le destinazioni privilegiate hanno le città d’arte che hanno risentito più notevolmente della loro mancanza. Ma – continua la Coldiretti – gli americani prestano anche particolare attenzione alla qualità dell’alimentazione per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza. I vacanzieri dall’estero in Italia sono strategici per l’ospitalità turistica soprattutto nelle mete più gettonate anche perché – continua la Coldiretti –hanno tradizionalmente una alta capacità di spesa per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Di questi circa il 30 per cento è destinato all’alimentazione, negozi, bancarelle pizzerie e ristoranti che sono stati gli esercizi più colpiti dalla pandemia Covid.(Com)