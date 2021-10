Abruzzo: Marcozzi (M5s), in Consiglio regionale centrodestra e centrosinistra litigano pure su aggressioni di piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo del M5s in Consiglio regionale, Sara Marcozzi "è ridicolo che in regione Abruzzo diventi occasione di scontro politico tra centrodestra e centrosinistra anche ciò che dovrebbe essere dato per scontato, cioè condannare ogni scontro e ogni aggressione di piazza. Il tutto mentre siamo nella fase di ripresa dopo un'emergenza pandemica, con le piccole e medie imprese abruzzesi che ancora aspettano i ristori promessi dal centrodestra. Oggi, nel corso della commissione Bilancio, il centrodestra ha bocciato le risoluzioni presentate dal centrosinistra di denuncia dei fatti di Roma di sabato scorso, mentre è stato approvato un testo della stessa natura ma leggermente diverso, presentato dalla maggioranza e senza i voti del centrosinistra". (segue) (Gru)