Abruzzo: turismo, la Regione alla 58 Fiera di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà anche la Regione Abruzzo alla 58mo edizione di Ttg travel experience, la manifestazione nazionale B2b di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, in programma da domani, mercoledì 13, a venerdì 15 ottobre nella consueta area del quartiere fieristico di Rimini. Suddivisi in 9 arene, saranno oltre 200 gli eventi allestiti all'insegna della "fiducia", il tema portante declinato secondo quattro pilastri: people, nature, future e life. In virtù del protocollo d'intesa approvato nei mesi scorsi, la regione Abruzzo e le Camere di commercio Chieti Pescara e Gran Sasso d'Italia (L'Aquila-Teramo) saranno presenti all'importante evento fieristico condividendo per la prima volta un unico spazio espositivo. Su una superficie di 108 metri quadrati allestiti all'interno del padiglione C3 stand 115-126, saranno quindi ospitati numerosi co-espositori selezionati insieme al sistema camerale tra i quali 6 Dmc, 2 consorzi turistici ed altri operatori del settore in forma singola ed associata, offrendo postazioni personalizzate dove gestire in comodità ed autonomia gli appuntamenti durante i tre giorni di lavori. (segue) (Com)