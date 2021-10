Napoli: sequestrati 142 kg di sigarette di contrabbando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il Goac di Napoli ha svolto una un'incisiva operazione mirata al contrasto del commercio delle sigarette di contrabbando, intervenendo nell'area di "Porta Nolana" - luogo di riferimento noto per l'alta concentrazione dell'offerta e della vendita di Tabacchi Esteri Lavorati privi del contrassegno dei Monopoli di Stato - prodotti talvolta contraffatti e di scarsa qualità con un alto tasso di tossicità. In particolare gli Agenti, mediante attività di osservazione statica e dinamica svolta in abiti civili con l'ausilio di veicoli civetta, è intervenuta in Vico Pergola a Nolana operando il sequestro penale di due locali, all'interno dei quali erano stoccati 142,76 chili di tabacchi lavorati esteri di varie marche (7.138 pacchetti), sprovvisti del contrassegno di Stato e pronti ad essere immessi nel mercato illegale, con un ammanco alle casse dell'Erario di alcune decine di migliaia di Euro; sono in corso le indagini per identificare i possessori dei locali sequestrati. (Ren)