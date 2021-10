Molise: Consiglio regionale approva nuova normativa per disciplina attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso dei lavori di oggi, ha approvato, tra l'altro, a maggioranza, 12 voti favorevoli 3 astensioni, il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale concernente "La disciplina delle attività commerciali". Si tratta di un testo articolato di ben 132 articoli atteso da tempo e che ora è approdato all'esame dell'Assemblea regionale. Dopo la votazione sono intervenuti i consiglieri Fanelli e Primiani, che hanno dichiarato l'astensione dei rispettivi Gruppi di appartenenza, Pd e M5s. Per la Giunta è intervenuto l'assessore alle Attività produttive Cotugno, che ha anche dichiarato il proprio voto favorevole. La nuova normativa abroga e sostituisce 4 leggi regionali precedenti non più confacenti alla realtà legislativa nazionale e all'evoluzione del settore. Il testo mira alla valorizzazione del lavoro nelle attività commerciali in tutte le sue forme, salvaguardando lo sviluppo qualificato delle iniziative imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione, formazione e qualificazione professionale degli addetti, degli operatori e datori di lavoro. (segue) (Gru)