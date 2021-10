Molise: Consiglio regionale approva nuova normativa per disciplina attività commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si intende quindi provvedere alla semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali, non mancando di tutelare i consumatori. Particolare riguardo viene dato alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla modernizzazione della rete distributiva, alla crescita qualitativa e alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati. Nel perseguire, poi, il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le differenti forme di vendita, la norma intende valorizzare il ruolo delle piccole imprese anche mediante l'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali che operano in contesti territoriali e filiere economiche. Il tutto non mancando di assicurare la giusta tutela delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità. La nuova legge, poi, si prefigge chiaramente l'obiettivo di salvaguardare e qualificare il commercio nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale. Nei piccoli Comuni, al di sotto dei 1.000 abitanti, nel cui territorio sono riscontrati fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita potranno svolgere in un solo esercizio, denominato "emporio polifunzionale", oltre alle attività commerciali, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. (segue) (Gru)