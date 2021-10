Campania: Cammarano (M5s), con Pnrr rilanceremo agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, dopo anni di segnalazioni, atti istituzionali e battaglie portate avanti con le associazioni di categoria, la Regione Campania ha raccolto il grido d'allarme dei titolati delle imprese agricole e dei tantissimi giovani che hanno deciso di investire nel settore rurale. Una grande notizia per l'intero comparto l'investimento, annunciato in queste ore dalla giunta regionale, di 1,2 miliardi di euro nei prossimi due anni. Un fondo che si aggiunge ai 640 milioni che, con tanto di delibera, dà mandato al presidente della giunta regionale di negoziare con Roma la richiesta di fondi per 640 milioni, a far valere sui fondi del Pnrr. Si tratta di fondi aggiuntivi in relazione ai 601,5 milioni del biennio di transizione del Psr Campania. Un risultato straordinario per un comparto che deve tornare a rappresentare la risorsa principale in una regione a chiara vocazione rurale". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne e consigliere regionale M5s Michele Cammarano.(Ren)