Salerno: Tofalo (M5s), su appalti accuse gravi che gettano ombre (2)

- Tofalo ha spiegato: "Questo è il sistema che hanno creato da anni nella nostra città. Sto aspettando ancora la denuncia da parte di Enzo Napoli che definì il messaggio audio una fake news, un grossolano ed inaccettabile tentativo di inquinare il voto a Salerno. L'auspicio è che l'indagine faccia presto chiarezza sui fatti contestati e soprattutto su personaggi che, con il loro bel carico di pesanti imputazioni, i nostri cittadini potrebbero addirittura ritrovare tra palchi e comizi a narrare il proprio progetto di Campania tra rilancio e legalità". Tofalo ha concluso: "Non ci sono assolutamente le condizioni affinché si formi una giunta comunale. Non fosse altro che all'atto della nomina degli assessori politici potrebbe subentrare in consiglio quella candidata moglie dell'Izzo, attualmente ai domiciliari per aver condizionato le elezioni. Insomma una situazione paradossale che rischia solo di ingessare la città e complicare ogni cosa. Enzo Napoli chieda scusa, non a me, ai salernitani". (Ren)