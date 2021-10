Molise: Consiglio regionale approva nuova legge su disciplina attività artigianali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise nella seduta di questa mattina ha approvato la proposta di legge n. 80, di iniziativa della Giunta regionale, concernente la "Disciplina regionale delle attività artigianali". Il provvedimento è stato presentato all'Aula dal relatore, consigliere Aida Romagnuolo. E' intervenuto in sede di discussione generale il Consigliere Vittorio Nola, al quale è seguito l'assessore alle Attività produttive, Vincenzo Cotugno. Sono intervenuti, poi, per dichiarazione di voto il Consigliere Micaela Fanelli (che ha annunciato il voto di astensione del Gruppo Pd) e il presidente della Regione, Donato Toma (che ha annunciato il voto positivo). Il provvedimento è stato approvato con 11 voti favorevoli e 7 astensioni. In particolare la nuova legge, abrogando due norme regionali precedenti, disciplina in maniera organica la materia dell'artigianato, in armonia con i principi di sussidiarietà e adeguatezza nonché con i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa. (Gru)