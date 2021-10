Molise: Consiglio regionale approva nuova normativa per disciplina attività commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione, promuoverà misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali. Particolare attenzione viene poi posta dal nuovo provvedimento legislativo alla formazione continua degli operatori del commercio, per la loro sicurezza e per la protezione e sviluppo dei livelli occupazionali nel settore. L'articolato, nello specifico, dedica attenzione, disciplinandone il funzionamento: alle iniziative agrituristiche ai fini dell'incentivazione del turismo rurale in Molise; ai centri commerciale ed agli esercizi compresi nel loro interno; ai centri commerciali naturali; alle iniziative di vendita su spazi e aree pubbliche; alle attività fieristiche e ai relativi centri; agli "outlet", ai "temporary store" e alle altre attività temporanee di vendita, (inclusi di prodotti medicinali da banco o di automedicazione, quelli venduti per corrispondenza e previa pubblicità televisiva o altri mezzi di comunicazione. Inoltre viene altresì regolamentato il settore della distribuzione di carburanti, in particolare per quel che concerne la localizzazione degli impianti e la loro permanenza nei centri storici. Viene, infine, istituito l'Osservatorio regionale del Commercio, quale organo di consulenza, di studio, di monitoraggio e di raccolta dei dati concernenti il settore del commercio. (Gru)