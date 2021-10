Napoli: Borrelli (Verdi), dopo sciopero ancora criticità per rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 48 ore di distanza dallo sciopero del personale Asia permangono fortissime criticità sia nel centro storico che in diverse aree della periferia per quanto riguarda la presenza di tonnellate di rifiuti in strada. E' giunto il momento di riportare tutto alla normalità recuperando prima possibile la mancata raccolta dei giorni scorsi. Protestano i commercianti di via Duomo per un muro di rifiuti che blocca il passaggio dei pedoni, mentre a via Toledo, dove contenitori e cestini non sono stati svuotati, i turisti tornano a fotografare l'immondizia abbandonata. Un danno di immagine che Napoli non merita, specie nella difficile ripresa delle attività economiche nel post Covid. Anche al corso Vittorio Emanuele e al Petraio, e nelle aree della periferia occidentale e orientale tonnellate di rifiuti lasciati in strada in attesa di essere recuperati. Dopo la protesta è bene che Asia provveda a restituire ai cittadini un servizio degno della nostra città". Lo ha affermato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. (Ren)