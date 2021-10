Sardegna: Gdf scopre evasione fiscale da 55 milioni, nei guai gruppo immobiliare svizzero-tedesco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Fiamme gialle hanno scoperto che la società elvetica non si occupava affatto della semplice gestione degli immobili, avendo, di contro, impiantato un'attività imprenditoriale operante in Sardegna e dotata di autonomia di gestione. L'apparente suddivisione delle attività ha consentito alla società svizzera di aggirare anche la normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, posto che le locazioni turistiche venivano simulatamente qualificate come cessioni di "pacchetti turistici" non avvenute tra Paesi dell'Ue, allo scopo di poter beneficiare di un regime Iva particolare, prevedente la non imponibilità delle operazioni di vendita, riservato alle agenzie di viaggio, così evadendo l'imposta sul valore aggiunto per circa 4 milioni di euro. (Rsc)