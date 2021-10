Amministrative: Zoffili, in Sardegna la Lega cresce con nuovi eletti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un impegno che i cittadini sanno riconoscere, come dimostra il risultato di Capoterra dove il candidato sindaco sostenuto dalla Lega, Beniamino Garau, va al ballottaggio con ottime possibilità di vittoria. In molti altri comuni sono stati eletti sindaci della Lega, come a Bonarcado dove è diventata sindaco il nostro consigliere regionale Annalisa Mele, oppure rappresentanti di liste civiche che avevano il nostro sostegno, con l'elezione a consiglieri di nostri simpatizzanti e tesserati. Credo che gli elettori sardi, che ringrazio di cuore assieme ai nostri candidati, abbiano mandato un messaggio inequivocabile a chi sperava di utilizzare queste amministrative per attaccare Salvini e il governo regionale. La Lega, come tutto il centrodestra, continua a crescere in Sardegna grazie all'impegno di Matteo Salvini, dei nostri militanti e al buongoverno della giunta regionale, dove sono sempre più fiero del contributo dei nostri tre assessori leghisti", conclude Zoffili. (Com)