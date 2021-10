Ricerca: Ingv, con tomografia sismica su Etna individuate zone superficiali di accumulo magma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dallo studio", conclude il ricercatore, "è emerso che la zona profonda in cui le onde sismiche sono lente si trova sull'estremità di una zona caratterizzata, invece, da un'alta velocità delle onde, che rappresenta la parte di magma non eruttata e consolidata e che costituisce la traccia della vecchia attività dell'Etna nel corso della sua evoluzione geologica. Con questo studio ipotizziamo che il magma proveniente dalle parti più profonde della crosta giunga in questa prima zona di accumulo e che il nuovo magma crei una pressurizzazione del sistema innescando gran parte della sismicità che si osserva all'Etna tra 4 e 12 km di profondità. Da queste profondità assistiamo a risalite magmatiche nelle zone di accumulo più superficiali, testimoniate dall'incremento della sismicità, che possono alimentare fasi eruttive come è accaduto negli ultimi mesi". (Com)