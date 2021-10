Vaccino: Aifa, 101.110 reazioni segnalate, 85,4 per cento non gravi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comirnaty è il vaccino attualmente più utilizzato nella campagna vaccinale italiana (71,2 per cento), seguito da Vaxzevria (14,5 per cento), Spikevax (12,5 per cento) e Covid-19 Vaccino Janssen (1,8 per cento). In linea con i precedenti Rapporti, la distribuzione delle segnalazioni per tipologia di vaccino ricalca quella delle somministrazioni (Comirnaty 68 per cento, Vaxzevria 22 per cento, Spikevax 9 per cento, Covid-19 vaccino Janssen 1 per cento). Per tutti i vaccini, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, reazione locale o dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. (segue) (Com)