Biella: distretto del commercio, arrivano primi fondi dalla Regione (2)

- Il progetto Biella Green Deal, si inserisce in un contesto di rigenerazione del centro storico che comprende lungo la via Italia e il centro storico (a lotti) l’efficientamento energetico dei lampioni, panchine smart-city, nuovi cestini, posacenere, fioriere e segnaletica turistica con QR code, posa di due display tecnologici per promozione commerciale e turistica. Il Duc (Distretto urbano del commercio) lo scorso marzo, in sede di stipula del protocollo d’intesa, aveva trovato un ampio sostegno territoriale. Il documento è stato sottoscritto da Comune di Biella, Ascom, Confesercenti più le lettere di sostegno giunte da Confartigianato, Cna, Uib, Atl Biella Vercelli e Valsesia, Pro loco di Biella, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Città Studi, Consorzio turistico Biellaccoglie, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Confimi, CIA, Coldiretti. (Rpi)