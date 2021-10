Amministrative: tre consiglieri regionali conquistano anche la poltrona di sindaco in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre dei neo sindaci eletti in Sardegna sono consiglieri regionali. Si tratta dell'esponente progressista Maria Laura Orrù diventata sindaco di Elmas, cittadina di circa 10 mila abitanti della Città metropolitana di Cagliari. Orrù, che stata è stata sostenuta da una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento cinque stelle, ha conquistato il 44,22 per cento dei voti tenendo a distanza i due avversari, Giuseppe Argiolas (36,92) e Silvio Ruggeri (17,86). A Bonarcado, nell'Oristanese, è stata invece eletta la consigliera regionale della Lega, Annalisa Mele, a capo dell'unica lista presentata. A Bonarcado la percentuale di votanti è stata del 51,49 per cento, ben oltre la soglia del 40 per cento fissata per la validità della consultazione. Il terzo onorevole a diventare sindaco è stato Fausto Piga (Fd'I), anche lui unico candidato a Barrali, 1.100 abitanti, paese della Trexenta, dove è andato a votare il 63,01 per cento. (Rsc)