Agroalimentare: controlli Nas a Napoli, chiusi 2 depositi alimentari

- Nel weekend i carabinieri del Nas di Napoli hanno effettuato ispezioni igienico-sanitarie in ristoranti, pescherie e rivendite di generi alimentari, procedendo al sequestro di 150 kg di pesce e carne e 170 litri di vino privi di tracciabilità prevista dalle legge a tutela del consumatore. Le verifiche sono state eseguite sulla qualità dei prodotti alimentari e delle materie prime utilizzate per la preparazione dei piatti destinati ad essere serviti ai vari clienti. Nella circostanza, a seguito di un’ispezione eseguita all’interno di un supermercato gestito da cittadini del Bangladesh, sono state accertate gravi carenze igienico sanitarie e sequestrati oltre 2 kg di tabacco lavorato estero illegalmente importato e destinato alla vendita al dettaglio. In totale sono stati chiusi 2 depositi alimentari ed elevate sanzioni amministrative per oltre 50 mila euro. (Ren)