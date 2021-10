Elezioni amministrative: M5s, a Battipaglia (Sa) sostegno a Cecilia Francese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna per le amministrative è stata per noi entusiasmante. Una sfida enorme, di cui eravamo consapevoli, ma fondamentale per ridare slancio e vigore al progetto del Movimento 5 stelle nella nuova visione del presidente Giuseppe Conte, per radicarla nuovamente sui territori e creare legami sinergici con i cittadini", commenta il candidato sindaco Enrico Farina. "Una fase di costruzione di un percorso nuovo del M5s - prosegue Farina - nuovo punto di riferimento per la Piana del Sele e la provincia di Salerno, che proseguirà e che ha voglia di crescere e di continuare a proporre la sua visione per il futuro di Battipaglia (Sa). Per cui, le amministrative per noi sono una ripartenza in termini di prospettiva futura, per continuare a portare avanti le nostre idee di sostenibilità, infrastrutture, turismo, ambiente, legalità, pari opportunità, equità sociale e rinascita di uno stato di diritto per tutti. Per cui ancora una volta grazie a chi ci ha dato fiducia e crede in noi". "A ogni modo abbiamo ritenuto opportuno – continuano gli esponenti del Movimento 5 stelle - non rimanere neutrali e assumere una posizione netta e inequivocabile. Appoggeremo pertanto la continuità amministrativa, sostenendo il sindaco uscente Cecilia Francese. Ci teniamo a sottolineare che questa non è una delega in bianco: in caso di vittoria di Cecilia Francese, avremo nei confronti della nuova Amministrazione un atteggiamento costruttivo e, qualora richiesto, collaborativo, ma non lesineremo critiche, anche dure, ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità". "Perché il Movimento 5 stelle non si esaurirà con questa campagna elettorale, ma intende radicarsi e agire nel Paese per il bene di Battipaglia (Sa), anche esercitando una funzione di controllo e di indirizzo", concludono. (Ren)