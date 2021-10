Sardegna: detenuto picchiato in carcere a Nuoro, nove agenti indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbero picchiato un detenuto di 36 anni anche con l'utilizzo di manganelli introdotti nel penitenziario di Bade 'e Carros senza l'autorizzazione del direttore. Per questo, nove agenti della Polizia penitenziaria in servizio in servizio negli istituti di Uta e Nuoro sono indagati dalla Procura di Nuoro. L'inchiesta è iniziata dopo l'invio degli atti disposto dal provveditorato regionale delle carceri della Sardegna che aveva sottoposto a disciplinare i poliziotti. Per otto di loro le accuse sono quelle di lesioni aggravate, mentre uno è indagato per falso. I fatti risalgono allo scorso agosto: il detenuto, di origini albanesi, trasferito da Uta a Nuoro, sarebbe stato violentemente picchiato nelle fasi di immatricolazione riportando fratture, contusioni e lesioni giudicate guaribili con 40 giorni di cure. Per il pestaggio sarebbero stati utilizzati sfollagente che, secondo l'agente indagato per falso, sarebbero stati portati in carcere per pochi istanti e poi riportati fuori dall'istituto penale. (Rsc)