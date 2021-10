Biella: distretto del commercio, arrivano primi fondi dalla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il riconoscimento del Duc di Biella (Distretto urbano del commercio) da parte della Regione Piemonte, arrivano in città i primi fondi per la costituzione del progetto di distretto – Biella Green Deal. Durante le scorse ore la Regione ha comunicato la lista dei 62 enti (su 77) che riceveranno la sovvenzione già nel corso del 2021. Con i primi finanziamenti sono pronte a partire le prime azioni concrete, che consistono nella nomina e nell’incarico di un Manager di distretto, l’avvio della formazione degli esercenti aderenti e la prima attività di marketing territoriale per il coinvolgimento di imprese del commercio e il posizionamento sui motori di ricerca. La proposta intende essere di sostegno per rilanciare l’economia del capoluogo laniero, agendo su commercio, turismo e produzione, trasformando la sfida green in una opportunità di sviluppo. Tra le principali azioni del distretto c’è quella di arrivare all’apertura di 30 negozi del centro storico destinati alla vendita di prodotti sostenibili per almeno il 50% della superficie di vendita. “Grazie ai fondi in arrivo nel 2021 potremo iniziare a muovere i primi passi, con l’avvio del progetto – spiega l’assessore al Commercio e alle Attività economiche Barbara Greggio -, con uno sviluppo nel 2022. La notizia giunta dalla Regione Piemonte dell’arrivo dei fondi di costituzione già nel 2021 è confortante”. (segue) (Rpi)