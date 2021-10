Imprese: Top Up, nuova proposta di Sace che garantisce alle aziende una copertura di secondo livello sui crediti commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartenza dell’economia italiana vede un’importante crescita del Pil, stimato a +6 per cento nel 2021, e delle esportazioni di beni che avranno un incremento dell’11,3 per cento rispetto all’anno scorso. Allo stesso tempo, lo scenario attuale pone le imprese – soprattutto le Pmi - di fronte a nuove sfide legate alla carenza e al conseguente incremento dei costi delle materie prime e a rilevanti criticità logistiche. Per rispondere a questa concreta ed urgente esigenza delle aziende italiane Sace, attraverso Sace Bt specializzata nella valutazione dei rischi e nella protezione delle transazioni commerciali entro i 24 mesi, ha creato un prodotto assicurativo in grado di compensare i fidi insufficienti, per far così crescere il business, controllando i rischi di mancato pagamento dei crediti commerciali associati. L’aumento generale dei costi di produzione, infatti, sta incidendo fortemente sullo sviluppo dell’offerta della manifattura italiana, ostacolando le imprese nello sfruttamento della ripartenza economica avviata all’inizio dell’anno. Nei primi 7 mesi del 2021, i prezzi delle materie prime sono aumentati ad una media di circa il 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con incrementi record per il settore dei raffinati (+17,7 per cento) e dei metalli (+9,7 per cento). (segue) (Com)