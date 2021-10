Destra: Laboccetta (Polo Sud), basta giochi sporchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Furono Craxi, poi Cossiga ed infine Berlusconi che fecero saltare l'ignobile strumento dell'arco costituzionale. Adesso coloro che temono di perdere le prossime politiche stanno avvelenando il clima inventando un nuovo pericolo fascista in Italia". Così in una nota l'ex deputato di Napoli, Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Un gioco falso e sporco - prosegue - per criminalizzare gli avversari politici. La Destra figlia di questo tempo deve uscire dal complesso giustificazionista. Ma cosa hanno da rinnegare Meloni e Salvini? Dovrebbero imitare le follie di Gianfranco Fini che decise di trasformarsi nell'utile idiota politico di una sinistra che era uscita pesantemente sconfitta nelle urne? Berlusconi da grande leader deve fare da formidabile scudo contro questo diabolico disegno". "Il centrodestra deve ora fare quadrato. Domani sarà troppo tardi”, conclude. (Ren)