Napoli: al via i "Colloquia" sulla rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via domani, mercoledì 13 ottobre alle ore 15.30, i "Colloquia, sulla nuova città", primo ciclo di incontri pubblici a ingresso gratuito sul tema della rigenerazione urbana, organizzati nella Corte dell'Arte (via Portacarrese a Montecalvario 69) da Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli con la Regione Campania e in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Architettura e Dipartimento di Scienze Sociali, Iuav di Venezia, Ambasciata di Spagna in Italia e Istituto Cervantes di Napoli. Approfondimenti sui modi, le ultime frontiere, le più innovative esperienze internazionali, per offrire dei contributi ai massimi livelli per chi a Napoli e nel Sud Italia conduce esperienze di rigenerazione sociale, culturale, urbana, o si prepara a operare in un nuovo settore dell'azione e delle responsabilità pubblica sociale. Primo incontro, disponibile anche in streaming sui canali social di Foqus, su "L'università e la città nuova" con Marella Santangelo, professore di composizione architettonica e urbana della Federico II, che dialogherà con Michelangelo Russo, Direttore del Dipartimento di Architettura dell'ateneo napoletano. "La città e il vuoto", lo spopolamento e le prospettive di rilancio delle aree interne, sono al centro del secondo incontro in programma giovedì 21 ottobre alle ore 15.30 con il giornalista e scrittore Generoso Picone a colloquio con lo scrittore spagnolo Sergio del Molino e lo scrittore Carmine Abate. Si parlerà della "Città e politiche pubbliche" giovedì 28 ottobre alle ore 15.30, con Giovanni Laino, Ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica dell'Università di Napoli Federico II, che dialogherà con Alessandro Balducci, professore in Pianificazione e Politiche Pubbliche al Politecnico di Milano. (segue) (Ren)