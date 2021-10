Sardegna: Mura (Pd), ad amministrative vince centrosinistra unito e credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "vince quando investe su persone competenti e credibili, come Pietro Morittu a Carbonia e Federico Sollai a Villacidro. Se poi alle qualità personali si aggiunge anche il progetto politico, progressista e di centrosinistra, come è successo a Elmas con Maria Laura Orrù e a Dorgali con Angela Testone, la vittoria vale doppio. Perdiamo invece quando ci dividiamo, come a Capoterra. A tutti i sindaci eletti congratulazioni e buon lavoro". E' l'analisi della presidente della presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), all'indomani delle elezioni comunali in Sardegna. "Sempre poche le donne sindache ma - evidenzia la parlamentare - avanziamo: oltre alla vittoria di Maria Laura Orrù e Angela Testone, è particolarmente significativa la riconferma di Daniela Falconi a Fonni, uno dei comuni con la maggiore affluenza al voto". Per Mura "è preoccupante l'astensione in quasi tutte le realtà andate al voto, in particolare nei centri più grandi. Campanello di allarme da non sottovalutare perché dice che aumenta la sfiducia dei cittadini nella politica anche nel livello istituzionale più vicino ai cittadini". (Rsc)