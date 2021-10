Sardegna: Cappellacci (FI), continente vietato ai sardi per concorsi e salute, lesi diritti costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sardi non possono raggiungere la Penisola per partecipare ai concorsi pubblici, come quello per 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e per motivi di salute, si sta consumando una gravissima lesione dei diritti costituzionali del nostro popolo". Lo denuncia Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. "Come avevamo denunciato da lungo tempo - spiega Cappellacci - al problema dell'assegnazione delle rotte della continuità territoriale si è aggiunta la questione dell'avvicendamento Alitalia-Ita, che in queste ore si è aggravata con la cancellazione anticipata di numerosi voli da parte dell'ormai ex compagnia di bandiera. Si doveva e si deve intervenire per evitare l'isolamento. Questa situazione è 'figlia' della gravissima distrazione dei governi Gentiloni e Conte". (segue) (Rsc)