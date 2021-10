Camorra: arcivescovo Battaglia, giovani siano protagonisti del cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno uccidendo Napoli! Alle tante madri di Napoli, soprattutto a coloro che vivono in quartieri e situazioni familiari difficili dico: siate strumento di conversione per i vostri figli, aiutate le vostre famiglie a ravvedersi, siate nuovamente grembo che genera vita e non complici di percorsi di morte!" Così Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, annunciando le prossime visite presso le comunità più colpite dai fenomeni criminali. "A tutte le istituzioni, alla società civile, agli uomini e alle donne di buona volontà, alla mia Chiesa partenopea - aggiunge - chiedo oggi più che mai di camminare insieme, superando l’individualismo e la diffidenza, lavorando uniti per restituire Napoli alla sua vocazione di città di pace, accoglienza, solidarietà! Ora ancor di più avverto l’urgenza di concretizzare al più presto il Patto educativo per la città, e per questo ho convocato il prossimo mercoledì 13 ottobre i diversi esponenti della società civile, del terzo settore e del mondo ecclesiale con cui sto lavorando a questa iniziativa che vuole rimettere al centro, partendo dai più piccoli e dalle loro famiglie, la questione educativa, puntando sulla prevenzione e scommettendo sulle nuove generazioni!" (segue) (Ren)