Sardegna: Gdf scopre evasione fiscale da 55 milioni, nei guai gruppo immobiliare svizzero-tedesco (3)

- In tale contesto, la società elvetica assumeva la funzione di mero schermo: le indagini hanno svelato invece, come la stessa fosse, nel concreto, priva di una struttura organizzativa, agendo nel triplice ruolo di gerente e conduttore nei rapporti contrattuali in essere con i proprietari italiani degli immobili, di proponente di servizi turistici per il tramite di un agente di viaggi tedesco e, infine, di committente di una serie di prestazioni di servizi aggiuntivi (accoglienza turisti, pulizia e manutenzione delle case vacanze) svolti dai dipendenti della società residente in Italia. Le Fiamme gialle hanno, quindi, individuato una stabile organizzazione occulta di una società svizzera, operante in Sardegna, la cui direzione effettiva avveniva con il supporto di personale in forza all'impresa italiana, nella quale sono stati prodotti – e occultati – ricavi da tassare in Italia per oltre 34 milioni di euro ai fini delle imposte sui redditi ed oltre 17 milioni di euro ai fini dell'Irap. (segue) (Rsc)