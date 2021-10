Amministrative: in Sardegna percentuale di votanti ferma al 60,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ferma al 60,9 per cento la percentuale di votanti in Sardegna per le elezioni amministrative in programma il 10 e 11 ottobre. Un dato decisamente in calo rispetto a cinque anni fa quando la percentuale si era fermata al 66,7 per cento anche se allora si votava in un'unica giornata. Tre i centri con più di quindicimila abitanti al voto: Olbia, dove ha votato il 60,8 per cento degli elettori (68,7 per cento nel 2016), Carbonia (percentuale di votanti ferma al 55,9 per cento contro il 61,7 per cento del 2016) e Capoterra dove l'affluenza è stata del 55,9,7 per cento (60,9 per cento nel 2016). (Rsc)